Уральский дрон "Упырь" успешно применен в зоне СВО

Военные испытали FPV-дрон "Упырь" от свердловских производителей в реальном бою. Техника удачно себя показала и уничтожила противников даже при попытке ВСУ подавить сигнал силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-производителя беспилотника.

По словам последнего, противиться РЭБ ВСУ "Упырь" смог благодаря особенностям конструкции и тонкой настройке, чего нет в коммерческих беспилотниках. Снаряды, прикрепленные к дрону, были собраны в полевых условиях из взрывчатого вещества и поражающих элементов. Таким образом российские военные поразили защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта и при этом сэкономили на боеприпасах. А благодаря тому, что FPV-дрон буквально предназначен для управления от первого лица, ему удалось влететь точно в "продув" блиндажа.

На сегодняшний день, единственные инвестиции, которые получает компания - это пожертвования от неравнодушных россиян. Несмотря на это, уже сейчас производитель способен укомплектовать порядка 500 беспилотников.