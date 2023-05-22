В Екатеринбурге охранник магазина избил "несуна": мужчина скончался

В Екатеринбурге задержан охранник магазина, избивший "несуна". В результате мужчина скончался.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 17 мая: 21-летний обвиняемый, находясь в магазине по улице Грибоедова в уральской столице, нанес 41-летнему мужчине удар кулаком в область головы. От удара последний упал на пол, стукнувшись головой. В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в больницу, где в тот же день скончался от черепно-мозговой травмы.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, в отдел полиции №13 обратилась жительница коммунальной квартиры. Женщина рассказала, что ее сосед пришел домой с телесными повреждениями и долгое время не отвечает на стук в дверь. Прибывший на место наряд полиции открыл комнату и обнаружил пострадавшего без сознания. Силовики вызвали "скорую", которая доставила мужчину в больницу.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что травму пострадавший получил в ходе конфликта с охранником магазина. Как пояснил подозреваемый, гражданин попытался похитить бутылку водки, но был замечен. Ранее не судимый подозреваемый 2001 года рождения дал признательные показания и был передан сотрудникам СКР", - отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ведется следствие.

Напомним, похожий случай был в прошлом году в Нижнем Тагиле: охранник магазина задержал 35-летнего "несуна", пытавшегося похитить несколько плиток шоколада. В итоге ЧОПовец так избил задержанного, что тому пришлось удалить селезенку.