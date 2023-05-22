Суд отказался отпустить Елену Блиновскую из-под домашнего ареста

Создательницу "марафонов желаний" Елену Блиновскую суд оставил под домашним арестом.

"С учетом позиции прокуратуры Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемой Елене Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, а апелляционную жалобу ее защитника без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере, ее супруг также стал подозреваемым по этому делу.