Суд отправил в СИЗО пермского правозащитника Александра Чернышева до 11 июля

Суд отправил в СИЗО пермского правозащитника Александра Чернышева до 11 июля, сообщает Properm.ru. Он признал вину в полном объеме, но попросил назначить домашний арест.

Как сообщало Накануне.RU, ранее ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двух граждан России. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, бывший глава краевого отделения общества "Мемориал"* (в настоящий момент ликвидировано) и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Чернышев был задержан 5 мая.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.