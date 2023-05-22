Кремль не имеет позиции по поводу увеличения рабочей недели

Кремль не имеет никакой позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Нет, никакой", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. Инициатива направлена главе Минтруда Антону Котякову.

Отмечается, что сегодня из-за растущего числа антироссийских санкций выросла нагрузка на экономический сектор. Несмотря на то, что экономика и рубль вынесли удар, финансово-экономической сфере требуются дополнительные инвестиции.