На территорию Белгородской области зашли диверсанты ВСУ – губернатор

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава области в своем Telegram-канале, добавив, что будет сообщать подробности.

Ранее Гладков рассказал, что в Грайворонском округе в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.