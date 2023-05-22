В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина.

Намечается мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, сказал Песков, ожидается, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться, пишет РИА Новости. Встреча состоится 24 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Лукашенко в среду, 24 мая, приедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным, чтобы "обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях". Об этом президент Белоруссии заявил во время встречи с послом республики в Москве Дмитрием Крутым.