"Почему Мороков не наказан?" Выпускник уральского спецучреждения обратился к Бастрыкину

Главу СК РФ попросили разобраться в деле спецшколы №124, где якобы практиковали изнасилование воспитанников в рамках наказаний, а также обратить внимание на свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова, поскольку такая ситуация происходит в регионе не впервые. Видеообращение записал выпускник спецучилища в Рефтинском Артем Кардапольцев, ставший одной из жертв насилия в скандальной истории 2016 года.

Автор видео (имеется в распоряжении Накануне.RU) заявляет, что замдиректора Сергей Бакшаев (тогда еще начальник охраны), издевался над воспитанниками, которые ему перечили: избивал, окунал в унитаз и фекалии. В такую ситуацию попал и сам Кардапольцев, однако обратиться парню-сироте было не к кому. Тогда он через СМИ и одного из воспитателей (о ком отзывается только положительно) попросил помощи у Игоря Морокова, который приехал в спецучилище.

"Вызывает в кабинет, я с ним общаюсь и он говорит: "Я все решу, ты не переживай, все будет хорошо". Я говорю: "Спасибо, что услышали, что приехали, я на вас надеюсь". После он уезжает, а этим же вечером меня вызывают к Сергею Геннадьевичу Бакшаеву, и он мне говорит: "А зачем ты рассказал Морокову все?" И прям досконально, о чем разговаривали на тот момент с Мороковым он выкладывает: от "А" до "Я" - всю информацию. Я очень тогда этому моменту удивился", - вспоминает Кардапольцев.

После этого об парня, по его словам, сломали кий или что-то похожее, и закрыли на неделю в КПП. Когда вышел, подросток попросил воспитателя больше не обращаться к Морокову, а попросить о помощи кого-то вышестоящего. Тогда ребенку помогла Яна Лантратова, занимающая сейчас пост первого зампредседателя комитета Государственной думы по просвещению, и еще несколько человек из Екатеринбурга. Бакшаев получил 3,5 года исправительной колонии общего режима и три года ограничения возможности занимать должность в образовательных учреждениях. Однако того, кто это якобы допустил, так и не наказали.

"Бакшаев получил по заслугам, а Мороков сейчас до сих пор работает в той же сфере. Почему-то он не наказан. Александр Иванович, я прошу, обратите, пожалуйста, внимание, почему Мороков защищает директора 124-ой школы? Говорит: "Ничего страшного не произошло". Может какие-то личного у них характера отношения? Ребенку, над которым надругались, у него в принципе психика порушена. Почему безнаказанный директор, Мороков? Это же халатное отношение. У меня волосы встают дыбом! Я вот перечитываю и не могу понять, как такое можно вообще было допустить? В моей ситуации мне помогли хорошие люди с Екатеринбурга и Яна Лантратова - огромное им спасибо. А кто поможет этому ребенку? Вся надежда на вас", - добавил выпускник училища.

Напомним, один из воспитанников школы сбежал из учреждения и пожаловался матери на педагога, который якобы устраивал показательные суды и заставлял учеников в качестве наказания избивать и насиловать друг друга. Жертвой подобного "наказания", предположительно, стал 12-летний мальчик, которого два подростка 15 и 16 лет якобы принудили к оральному сексу. По словам сбежавшего воспитанника, директриса якобы была в курсе действий педагогов и на жалобу о принудительном оральном сексе заявила 12-летнему ребенку, что он просто "должен был откусить половой орган". При этом, вопрос был поднят директором в присутствии почти всех воспитанников, которые стали сторониться ребенка. Директора от должности отстранили, после чего она стала фигурантом дела по статье "Халатность".

После того, как об ужасах, творящихся в стенах спецучреждения, стало известно общественности, Мороков вступился за директора школы, описав ее как хорошего руководителя и педагога. После встал вопрос о переводе ребенка в другую спецшколу. В то время, как адвокаты пытались добиться освобождения несовершеннолетнего и возвращения домой, Мороков настоял на том, чтобы 12-летнего мальчика после пережитого насилия вернули обратно в спецшколу.

Количество пострадавших в стенах учреждения растет: в деле будет фигурировать как минимум пять детей - тот, над кем издевались и те, кого заставляли издеваться под угрозой избиения. Специально для пострадавших от действий работников спецшколы №124 Екатеринбурга организована "горячая линия": 8-992-02-333-17 .