Движение по улице Отрадной в Екатеринбурге закроют на два месяца
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта по улице Отрадной.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто в районе пересечения улиц Репина – Отрадная. Ограничения продлятся с 13 июня по 11 августа 2023 года.
Как пояснили в мэрии, это связано со строительством тепловых сетей. На данном участке будут установлены дорожные знаки и указатели. А по завершении работ планируется восстановление всех элементов нарушенного благоустройства.
Специалисты просят уральцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Ранее в Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения по дублеру улицы Краснолесья.