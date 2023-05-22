Движение по улице Отрадной в Екатеринбурге закроют на два месяца

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта по улице Отрадной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто в районе пересечения улиц Репина – Отрадная. Ограничения продлятся с 13 июня по 11 августа 2023 года.

Как пояснили в мэрии, это связано со строительством тепловых сетей. На данном участке будут установлены дорожные знаки и указатели. А по завершении работ планируется восстановление всех элементов нарушенного благоустройства.

Специалисты просят уральцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Ранее в Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения по дублеру улицы Краснолесья.