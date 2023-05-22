22 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В МЧС заявили о стабилизации ситуации с природными пожарами

В МЧС России отметили стабилизацию обстановки с природными пожарами на прошлой неделе в регионах страны.

"На сегодняшний день в 15 субъектах действует 78 очагов на площади более 6,4 тысячи гектаров", - сообщает пресс-служба ведомства.

К тушению пожаров привлечено свыше 1,2 тысячи человек и 260 единиц техники. В Свердловской и Тюменской областях применялись воздушные суда МЧС России.

Между тем, ситуация с пожарами в Свердловской области не улучшается. Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров регионе за сутки выросла почти в три раза. Жители области вновь жалуются на смог и сильный запах гари.

Теги: мчс, природные пожары


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