В НАТО собрались усовершенствовать систему ПВО альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля примет решения в области сдерживания и обороны, которые выведут ПВО альянса на новый уровень.

Джоанэ, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге, сообщил, что в новых мультирегиональных планах альянса противовоздушная оборона занимает критически важное место, пишет РИА Новости. Уроки, извлекаемые из конфликта на Украине, являются приглашением к членам альянса делать больше, что и произойдет: будут, сказал Джоанэ, приняты новые планы по сдерживанию и обороне, и в реализации новых планов мы конечно выйдем на новый уровень противовоздушной обороны.

Джоанэ добавил, что ряд союзников по альянсу, включая страны Балтики, готовят соответствующие предложения.