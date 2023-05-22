Число занятых в сфере МСП в УрФО выросло до 2,3 млн человек

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО, где подвёл итоги форума "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей", состоявшегося на прошлой неделе в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

По словам Владимира Якушева, частный бизнес доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющимся условиям. В непростых условиях санкционного давления он не только сохранил себя как сферу экономики, но и показал уверенный рост. Так, за минувший год заметно увеличилось количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства. В Уральском федеральном округе рост составил 11 процентов, число занятых в МСП увеличилось до 2,3 млн человек. В том числе до 540 тысяч выросло число самозанятых в УрФО – более чем на 50 процентов по отношению к прошлому году.

"Гибкость мышления, решительность, инициативность предпринимательского сообщества делают его мощным драйвером структурной перестройки экономики. Важно, чтобы каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, находила поддержку, – подчеркнул полпред. - Сегодня у бизнеса есть сложности с поставками, произошел рост стоимости логистики, начался пересмотр проектов, анализ спроса и предложения. Есть вероятность того, что бизнес возьмет паузу в инвестиционных решениях. Именно поэтому власть должна стимулировать бизнес к инвестициям - за счет предоставления бюджетных средств, льготных условий кредитования, путем формирования благоприятного климата".

Владимир Якушев напомнил, что на федеральном уровне был разработан обширный пакет мер поддержки бизнеса. Ещё одним инструментом стал проект "Предпринимательство" партии "Единая Россия". В 2022 году по решению Правительства была увеличена квота на закупки у компаний малого и среднего бизнеса - с 20% до 25%. В УрФО объём закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков по итогам 2022 года составил рекордные 347 млрд рублей – почти на 60% больше, чем годом ранее.

Значительно улучшила условия ведения бизнеса и реформа контрольно-надзорной деятельности. Наиболее важным решением для бизнеса предприниматели считают мораторий на плановые проверки. В Уральском федеральном округе количество проверок бизнеса снизилось за год на 35%. Однако впереди ещё много работы по этому направлению, напомнил полпред.

Владимир Якушев также обратил внимание на развитие офсетных контрактов – механизма государственно-частного партнёрства, где заказчик обязуется в течение определённого времени закупать у производителя товары и услуги. Регионы Уральского федерального округа прорабатывают возможность заключения таких контрактов.

Субъекты УрФО также активно развивали и продолжают внедрять собственные меры поддержки. Они оперативно донастроили свои системы поддержки предпринимателей и поддерживают бизнес с учётом специфики территорий. К примеру, Ямал предлагает льготное подключение к сетям. Челябинская область - возмещение части затрат на НИОКР. Тюменская и Курганская области, а также Югра компенсируют часть лизинговых платежей.

Во всех субъектах округа создана комфортная инфраструктура ведения бизнеса и условия размещения на ней. Регионы участвуют практически во всех общесистемных механизмах поддержки инвестиций. Создано две особые экономические зоны: "Титановая Долина" (Свердловская область) и "Нягань" (Ханты-Мансийский автономный округ). В УрФО работают более 20 индустриальных парков (активнее всего направление развивается в Курганской области, где в планах создать сеть из девяти парков, сейчас в регионе действуют пять из них). На Урале также сформировано 13 кластеров различной специализации.