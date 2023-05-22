Бердянская епархия принята в прямое подчинение патриарху Кириллу

Священный Синод РПЦ удовлетворил просьбу священнослужителей Бердянской епархии принять ее под офоморф патриарха Московского и всея Руси из-за оставления правящим архиереем митрополитом Ефремом.

В журналах Синода отмечается, что 1 мая 2023 года собрание священнослужители Бердянской епархии обратились напрямую к патриарху Кириллу с просьбой "принять их под свой первосвятительский отеческий омофор". Из 86 клириков 76 поддержали обращение, против были только 5, еще 5 отсутствовали.

Синод решил принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского Собора. Новым правящим архиереем назначен епископ Лука, бывший до этого епископом Искитимским и Черепановским в Новосибирской области.

Викарий патриарха Кирилла епископ Савва (Тутунов) сообщил, что решение митрополита Ефрема о запрещении четверых клириков Бердянской епархии признано не имеющим силы, равно как и последующие решения, если таковые будут изданы.

В УПЦ крайне недовольны. Как заявили в пресс-службе УПЦ, митрополит Ефрем лечится за границей по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. И напоминают, что УПЦ всегда выступала в поддержку "территориальной целостности Украины" и осуждала "российскую агрессию". При этом канал православного исследовательского центра "Хризма" пишет со ссылкой на клириков епархии, что митрополит Ефрем решил уехать из-за несогласия с политикой российских властей.

Синод РПЦ ссылается на прецедент разрешения подобной ситуации - указ № 362 от 7/20 ноября 1920 года святителя Тихона, Патриарха Московского, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Согласно ему, духовенство и миряне епархии, лишенной архиерея вследствие передвижения линии фронта или изменения государственной границы, обращаются к ближайшему или наиболее доступному по удобству сообщения епархиальному архиерею.

"Правблог" не исключает, что УПЦ может приостановить евхаристическое общение с РПЦ, чтобы дополнительно снискать расположение нынешнего украинского режима. К этому митрополита Онуфрия подталкивают сторонники раскола.