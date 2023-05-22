22 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

На пермских чиновников завели дело из-за очередного аварийного дома на улице Куйбышева

В Перми в отношении властей возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 293 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Чиновников подозревают в халатности из-за того, что не были приняты меры по расселению жильцов многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 68.

Он был признан аварийным в марте 2021 года. При этом ответственными должностными лицами профильных ведомств своевременных мер, в том числе направленных на обеспечение жителей дома жилыми помещениями, пригодными для постоянного проживания и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, не принято. До настоящего времени граждане не расселены и продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях.

О проживании в аварийном доме жители сообщили через соцсети. По указанию руководителя следственного управления следователями проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователями назначена судебная строительно-техническая экспертиза, изучается изъятая следствием документация, допрашиваются потерпевшие – жильцы дома и лица, проживающие в доме на основании договора социального найма, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к нарушению прав граждан.

Напомним, это не первый инцидент с домами по ул. Куйбышева в Перми. В июле 2015 г. обрушился дом на ул. Куйбышева, 103. Под завалами погибли два человека. Суд установил, что жильцы жаловались в управляющую компанию на появление трещин, но никаких мер для их устранения не принималось. В июле 2018 трещинами покрылся дом №86. А в марте текущего года власти города были вынуждены ввести режим ЧС в отношении дома №143, ставшего опасным для жизни. При этом, по словам главы города Алексея Демкина, власти были готовы расселить аварийный дом №143, однако сами жильцы оспаривали признание дома аварийным через суд.

Теги: Куйбышева, аварийный дом, уголовное дело, халатность


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