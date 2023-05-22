В Белоруссии помилован экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич

В Белоруссии помилован экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, ранее приговоренный к восьми годам колонии по делу о заговоре в целях захвата власти.

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Приговор был вынесен 3 мая. Тогда Протасевич признал вину во вменяемом ему преступлении.

Еще двое фигурантов дела Nexta - Ян Рудик и Степан Путило - заочно были приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно.

"Меня просто использовали. Сначала в Варшаве, потом в Литве. А потом меня просто выкинули. Я искренне сожалею, что мои поступки привели к таким последствиям", - сказал Протасевич в своём последнем слове, добавив, что сожалеет о своей оппозиционной деятельности.

Основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило приговорили к 20 годам колонии заочно, он признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.