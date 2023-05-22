Белгородский губернатор опроверг слухи об эвакуации Шебекино из-за обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне массированного обстрела Грайворонского района опроверг слухи об эвакуации города Шебекино.

"Началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди мирного населения", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Глава области добавил, что жители Шебекино получают сообщения с просьбой собраться у здания администрации для дальнейшей эвакуации. "Это вранье! Этого нет!", - сказал он.

Ранее сегодня Гладков сообщил о том, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей.

Сработала система ПВО, часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Также под минометным обстрелом находится село Козинка, написал губернатор. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, есть значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор.