22 Мая 2023
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Белгородский губернатор опроверг слухи об эвакуации Шебекино из-за обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне массированного обстрела Грайворонского района опроверг слухи об эвакуации города Шебекино.

"Началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди мирного населения", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Глава области добавил, что жители Шебекино получают сообщения с просьбой собраться у здания администрации для дальнейшей эвакуации. "Это вранье! Этого нет!", - сказал он.

Ранее сегодня Гладков сообщил о том, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей.

Сработала система ПВО, часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Также под минометным обстрелом находится село Козинка, написал губернатор. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, есть значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор.

Теги: шебекино, гладков, обстрел


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