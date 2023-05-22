22 Мая 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана - Пашинян

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт".

"После подписания мирного соглашения есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону, что, на мой взгляд, вполне обсуждаемое предложение", — также сказал премьер-министр Армении.

Армения готова признать "территориальную целостность" Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. километров вместе с территорией Нагорного Карабаха.

Напомним, осенью 2020 года произошел крупномасштабный вооруженный конфликт между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с другой, он стал самым кровопролитным со времени окончания Карабахской войны в 1994 году.

Наступление азербайджанских войск сопровождалось масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных БПЛА при политической поддержке Турции. Азербайджан занял часть территории Нагорного Карабаха и заблокировал Лачинский коридор, единственную дорогу из Армении в НКР.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное в ноябре 2020 года Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.

Карта Нагорного Карабаха по итогам соглашения от 10 ноября 2020 года(2020)|Фото: Накануне.RU

Теги: армения, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан


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