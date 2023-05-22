Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее "недееспособной организацией" – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что его страна выйдет из ОДКБ.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности", - заявил Пашинян.

При этом он пожаловался на проблемы, которые создает членство в ОДКБ: "Вы думаете, что Армения не имела возможности закупать у других стран вооружение или военную технику? Имела. Эти возможности были закрыты, и это объяснилось членством Армении в ОДКБ".

Ранее Армения перенесла учения ОДКБ, которые должны были пройти на территории страны.