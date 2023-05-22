Куйвашев обвинил свердловчан в возникновении лесных пожаров

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил, что виновниками лесных пожаров, охвативших регион, являются сами свердловчане.

Как заявил сегодня Куйвашев, количество возгораний всегда увеличивается в выходные.

"Мы видим прямую закономерность – в дни отдыха в лесах появляется больше очагов. В воскресенье причинами 11 из 15 новых пожаров, к сожалению, стали местные жители. В Кушве пожар начался на месте стоянки туристов, которые сплавлялись по реке Исеть. В Тавде жители разожгли костер в лесу, рядом с рекой. И таких случаев много", - приводит его слова Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Евгений Куйвашев добавил, что патрули работают, выписываются штрафы.

"Но каждый уралец, в первую очередь, должен сам осознать свою ответственность за дом, в котором он живет", - заключил глава региона.

Напомним, ранее Куйвашев категорически отрицал, что свердловские леса поджигают умышленно. Впоследствии факты поджогов официально признали в департаменте лесного хозяйства по УрФО. А на прошлой неделе на Среднем Урале поймали поджигателя сухой травы, устроившего крупный пожар.