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Фото: Накануне.RU

Калининградским мобилизованным ужесточили обвинение по делу о дезертирстве

Резонансное уголовное дело о массовом дезертирстве мобилизованных военнослужащих из Калининградской области передано в суд, сообщает "Коммерсантъ".

Издание пишет, что завершая расследование, СКР существенно утяжелил обвинение троим фигурантам. Изначально сержанта Евгения Кравченко и рядовых Дмитрия Медведева, Александра Бабенко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина обвинили в дезертирстве в период боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК; до 15 лет лишения свободы). Но затем Кравченко, Бабенко и Медведеву предъявили обвинение еще и в отказе от исполнении приказа командира об участии в боевых действиях (ч. 2.2 ст. 332 УК; до десяти лет лишения свободы). По совокупности за данные преступления им грозит более 20 лет колонии строгого режима.

Напомним, в конце декабря в Подмосковье были задержаны восемь мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО. Сообщалось, что они пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.

Как говорится в материалах дела, "не желая принимать участие в боевых действиях по причине опасения за свои жизни и здоровье и низких морально-волевых качеств", военные решили "уклониться от прохождения военной службы". Они покинули полевой лагерь в ЛНР утром 23 декабря, взяв с собой табельное оружие.

Мобилизованные добрались пешком до ближайшего населенного пункта, где приобрели гражданскую одежду, сумки для оружия, а позже выехали из зоны СВО на такси.

Обвиняемые отказались признать свою вину. Они утверждают, что бежали не от участия в спецоперации, а из-за плохих условий службы и того, что их не подготовили к участию в боевых действиях, но собирались отправить на передовую.

Теги: мобилизованные, дезертирство, лнр


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