В Сургуте неизвестные подожгли дом родителей бойца СВО

В Сургуте неизвестные подожгли дом родителей бойца СВО. Об этом сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на заключение о возможной причине пожара.

Пожар произошел примерно в 04.00, 15 мая в сургутском СНТ "Рассвет". Дом почти полностью сгорел и восстановлению не подлежит. 25-летний сын узнал о пожаре в тот же день и выслал родителям деньги на первое время. Помощь погорельцам также оказывают волонтеры и власти города.

В администрации Сургута сообщили о подключении к оказанию помощи Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства. Погорельцы – семейная пара. Их сын был призван на службу в ряды Вооруженных сил в рамках проведения частичной мобилизации.

Пострадавшие получили от властей единовременную выплату, продуктовый набор, предметы первой необходимости. Им оказывается содействие по восстановлению утраченных документов. Проведены работы по восстановлению электроснабжения, оказана помощь в разборе завалов. Ситуация находится на контроле комиссии по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан администрации Сургута.