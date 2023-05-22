Уральские градоначальники организуют патрули на въездах в лесопарки для недопущения пожаров

Главам свердловских муниципалитетов поручено организовать патрули на въездах в лесопарки и подъездах у популярным у охотников и рыбаков местам. Поручение дал глава региона Евгений Куйвашев в рамках профилактики природных пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, патрули будут состоять из волонтеров, членов общественных организаций и официальных лиц. Помимо этого, главы муниципалитетов должны оперативно проинформировать население о точках сбора волонтеров посредством СМИ, сайтов администрации или собственных социальных сетей.

Главы городов, деревень и поселков также обязаны системно публиковать актуальную информацию о пожарах и борьбе с ними, о нарушениях и рекомендации соблюдения действий в пожароопасный период. Они должны ежедневно отчитываться перед губернатором о ситуации с пожарами, количестве задействованных сил в тушении и других деталях, связанных с сохранением территории от огня.

Напомним, в минувшее воскресенье огнеборцам Свердловской области удалось ликвидировать 19 лесных пожаров, благодаря чему площадь горения уменьшилась на 3,9 тыс. га.