22 Мая 2023
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Армия и ВПК Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области от обстрела ВСУ пострадали несколько населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Обошлось без пострадавших мирных жителей.

Сработала система ПВО, сообщил губернатор в своем telegram-канале. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию. Также под минометным обстрелом находится село Козинка, написал губернатор. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, есть значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор, уточнил Гладков. Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий и подворовому обходу.

В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного крестьянско-фермерского хозяйства, пишет Гладков. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения. В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 м от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте.

Теги: Белгородская область, Вячеслав Гладков


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