Защитник Щемеров ушел из "Автомобилиста" после шести сезонов в клубе

Защитник Александр Щемеров покинул "Автомобилист". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Находясь в статусе ограниченно свободного агента, 25-летний хоккеист, у которого истек контракт с уральской командой, принял квалификационное предложение от "Амура". В свою очередь, ХК "Автомобилист" решил не повторять это предложение. Таким образом, Щемеров станет игроком хабаровского клуба в обмен на денежную компенсацию.

В основной команде "Автомобилиста" воспитанник екатеринбургского хоккея дебютировал в 2015 году. В общей сложности на его счету шесть проведенных сезонов за уральскую команду в КХЛ. Всего Александр принял участие в 184 матчах, в которых набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности -1.

Напомним, недавно ХК "Автомобилист" заключил новый контракт с нападающим Данилом Романцевым.