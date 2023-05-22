Shot: Идет бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области

Telegram-канал Shot сообщает, что в эти минут идет ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка.

По данным источника, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Работает ПВО.

Обновлено: Mash сообщает, что сообщения об обстреле Дроновки Белгородской области и боях с ДРГ — фейк, сегодня там тихо. Последние прилёты были в субботу, тогда на село упало шесть снарядов. Зато под обстрелом находятся другие шесть сёл.

20 мая в оперштабе Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва диверсионной группы на территорию региона из Харьковской области Украины. Telegram-канал Baza сообщал, что накануне вечером диверсанты, вооруженные автоматами Калашникова, пулеметами и другим оружием, устроили атаку со стороны украинского села Граны.