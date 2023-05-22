Сигнал "Режим" объявили в Архангельской области из-за неизвестного объекта в небе

Из-за неопознанного объекта в небе над Архангельском объявили сигнал "Режим", пишет Baza.

По данным телеграм-канала, объект обнаружили вечером 21 мая в 30 километрах от аэропорта Талаги. Он двигался со скоростью 80 км/ч на высоте 1800 метров. Вскоре неопознанный летающий объект пропал с радаров, после чего сигнал "Режим" сняли.

Mash пишет, что сейчас все рейсы переведены в аэропорт "Васьково", ограничений на взлет и посадку нет.

В апреле сообщалось, что сигнал "Режим" был объявлен в Ленинградской области по причине появления неизвестного объекта в небе. Его обнаружили в районе Соснового Бора на высоте в 10 км. По предварительной информации, речь шла о малоразмерном шаре. Он двигался со скоростью 200 км/ч.