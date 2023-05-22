Коллегия присяжных сегодня вынесет приговор тюменцу Виталию Бережному

Коллегия присяжных сегодня вынесет приговор тюменцу Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти М. Об этом Накануне.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

Официальной информации по дате и времени вынесения вердикта присяжными заседателями нет. Ранее карточка уголовного дела в отношении Бережного исчезла из базы данных дел Мосгорсуда.

Адвокат Александр Почуев сообщил, что дата и время вынесения вердикта и постановления приговора, впрочем как и иные процессуальные стороны данного дела закрыты от общественности по решению председательствующего судьи. Однако сегодня "защита проведет общий пресс-подход у входа в Мосгорсуд после заседания в период с 13.00 до 18.00, ориентировочно в 16.30".

"Место и время пресс-подхода будет уточнено за 15 минут до его начала по всем понятным причинам. Планируется довести до сведения общественности позицию защиты и подзащитного по существу дела, принятым процессуальным решениям и результаты проведенного мною адвокатского расследования", - заявил он.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Поначалу свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.