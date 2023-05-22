22 Мая 2023
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Лукашенко в среду обсудит с Путиным "проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях"

Александр Лукашенко в среду, 24 мая, приедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным, чтобы "обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях". Об этом президент Белоруссии заявил во время встречи с послом республики в Москве Дмитрием Крутым.

Лукашенко заявил, что правительство рассказывает ему о почти полном отсутствии проблем в отношениях России и Белоруссии. "Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм", - заявил президент.

Он также не исключил, что в отношении межгосударственной торговли и в целом экономики некоторые тренды могли измениться в худшую сторону.

Теги: александр лукашенко, владимир путин, проблемы, отношения


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