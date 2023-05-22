22 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Замглавы МИД назвал безответственными заявления США об ударах по Крыму

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал безответственными угрозы США в отношении Крыма.

"Крым — неотъемлемая часть России, и попытки представить дело по-другому, угрожать — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона", — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ не допустить реализации подобных угроз США.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не ограничивает Киев в применении поставляемого Украине американского оружия для ударов по Крыму, поскольку эта территория "международно признана" как часть республики.

Теги: рябков, сша, крым


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