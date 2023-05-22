22 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Следственные действия в Индустриальном районе Перми проходили в рамках дела о мошенничестве

В полиции прокомментировали следственные действия в администрации Индустриального района Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Они проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Перми первого заместителя главы Индустриального района города Дмитрия Безденежных. "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники сообщает, что силовики вскрыли дверь в кабинет чиновника и провели обыски.

Издание сообщает, что обыски якобы связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог.

Теги: Дмитрий Безденежных, задержание, обыски


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.05.2023 09:39 Мск В Перми задержан первый заместитель главы Индустриального района города

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