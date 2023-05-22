Следственные действия в Индустриальном районе Перми проходили в рамках дела о мошенничестве

В полиции прокомментировали следственные действия в администрации Индустриального района Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Они проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Перми первого заместителя главы Индустриального района города Дмитрия Безденежных. "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники сообщает, что силовики вскрыли дверь в кабинет чиновника и провели обыски.

Издание сообщает, что обыски якобы связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог.