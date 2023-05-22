22 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Полтысячи семей, потерявших дома и имущество в уральских пожарах, получили помощь от фонда святой Екатерины

Почти месяц в Свердловской области идет борьба с лесными пожарами, которые стали настоящей трагедией для сотен семей из Сосьвы, Таежного, Неустроево, Осинцевское и Байкалово. Уже около 500 пострадавших от огня семей уже получили помощь и поддержку от Фонда святой Екатерины.

раздача помощи погорельцам(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Сегодня жители поселка Сосьва, чьи дома были уничтожены пожаром, получают новые холодильники и стиральные машины.

помощь погорельцам(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Всего за это время фондом передано 205 холодильников, 205 стиральных машин, продукты питания, питьевая вода, строительный и садовый инвентарь, средств гигиены, раскладушки и постельные принадлежности, электрические плитки, медикаменты, в том числе питание для диабетиков и многое другое — объем перевалил уже за 50 тонн.

помощь погорельцам(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что Фонд святой Екатерины одним из первых направил машины с продуктами и питьевой водой погорельцам поселков Сосьва и Таежный.

помощь погорельцам(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В последствии работа по помощи погорельцам велась совместно с министерством социальной политики Свердловской области, чтобы точечно, выявлять потребности людей, передавая им все самое необходимое. Кроме того, помощь фонда уже добралась и до пострадавших жителей Курганской области, где огонь уничтожил больше половины села Юлдус — из 380 домов сгорели 228.

Теги: фонд святой екатерины, помощь погорельцам,


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