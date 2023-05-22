"У меня похитили сына". Экс-депутат Крылова заявила о неправомерном задержании ее ребенка

Бывший депутат и член фракции КПРФ Наталья Крылова заявила о похищении своего 14-летнего сына и бездействии полиции. Якобы подростка забрали неизвестные за расклеивание листовок на Уралмаше в Екатеринбурге, после чего избили. У полиции другая версия этой истории.

"Он (сын) с отчимом Максимом Ездаковым клеил листовки на Уралмаше в округе 18. Расклейка разрешена, так как выборы не объявлены. А что подросткам делать в выходные дни? Пусть деньги зарабатывают. Похитили одни люди. Потом удерживали в другом месте - якобы у хозяев рекламных щитов. Держали 5 часов. Били", - рассказала Крылова Накануне.RU.

По ее словам, подростка привезли в отдел полиции №15, однако, вместо того, чтобы опросить его как потерпевшего, якобы стали допрашивать за расклейку листовок в неразрешенных местах. При этом мальчик находился с сотрудниками полиции один на один - без родителей и сотрудников ПДН. Отчима подростка к нему тоже не пустили. Кто именно забрал и удерживал школьника, сотрудники полиции якобы отказались сообщать.

Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в полицию поступило сообщение о подростке, который расклеивает листовки на информационных щитах. Обратились к правоохранителям владельцы щитов.

"Подросток действительно находился в полиции, в частности ОП №15, что на Уралмаше. В присутствии законного представителя проведена профилактическая беседа, после чего его отпустили с родителями. Более подробные и точные обстоятельства инцидента выясняют представители МВД. Что касается гражданина, который представлялся не родным отцом, то он не является законным представителем ребёнка, как сообщили мне в ПДН. Мальчика могли передать только в руки маме или родному папе, либо органам опеки", - добавил Горелых.

Напомним, что на прошлой неделе на Уралмаше обнаружили десятки портретов Натальи Крыловой, которые закрывали плакаты кандидатов в гордуму Екатеринбурга Алексея Вихарева, Игоря Володина и Эдуарда Мансурова.