22 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге рабочий погиб от удара ковшом экскаватора

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели рабочего.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 22 мая, во время земляных работ по строительству линейного объекта – магистральных сетей водоотведения по улице Академика Парина. По предварительным данным, смерть наступила вследствие удара ковшом экскаватора по голове мужчины.

Сейчас в прокуратуре намерены установить ответственного за соблюдение техники безопасности при производстве работ. Отдельно будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников по соблюдению законодательства об охране труда.

Также выясняется правовой статус погибшего. Будет установлено, являлся ли он сотрудником организации, работавшим по трудовому договору, или был привлечен на основании гражданско-правового договора.

Кроме этого, свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Истребована документация, касающаяся обеспечения норм безопасности на данном объекте. Для определения точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции территориального ОВД личность погибшего мужчины уже установили.

"Это уроженец Киргизии гражданин Айдошев 1989 года рождения, имеющий гражданство РФ. ЧП не носит криминальный характер", - отметил полковник Горелых.

Теги: экскаватор, рабочий, прокуратура


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