Украина после конфликта будет оснащена западным оружием, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что Украина продолжит получать вооружение западного производства после завершения конфликта. В интервью немецкому телеканалу Welt Шольц сказал, что "в будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно".

"Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем", - приводит РИА Новости слова канцлера, который добавил, что после завершения конфликта на Украину поставят оружие западного производства.

Шольц добавил, что западные страны еще не обсуждают гарантии безопасности для Украины, так как конфликт не закончился.