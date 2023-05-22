Стало известно о потенциальной структуре акционеров "Яндекса" после разделения

Контрольный пакет российского бизнеса "Яндекса" может получить консорциум из нескольких миллиардеров: Владимира Потанина, Вагита Алекперова, Алексея Мордашова, а также государственного участника – банка ВТБ, пишет The Bell (внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ).

По данным издания, такую схему акционеров согласовал президент России Владимир Путин во время встречи с Алексеем Кудриным на прошлой неделе.

Скорее всего, доли будут поделены поровну, но не исключены и другие варианты.

Ранее СМИ неоднократно сообщали об интересе к покупке "Яндекса" широкого круга российских миллиардеров или их консорциумов.

Готовить сделку, якобы, назначили экс-главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Также сообщалось о планах разделить "Яндекс" на российский и иностранный бизнес. Последний должен остаться за основателем и совладельцем проекта Аркадием Воложем.