Это не Патриарх: в РПЦ отрицают участие "Ауруса" предстоятеля в ДТП

В Русской Православной церкви отрицают, что автомобиль Aurus, закрепленный за Патриархом Кириллом, попал в ДТП.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с Патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя", - сообщил "Интерфаксу" источник в патриархии.

Ранее стало известно, что автомобиль представительского класса попал в аварию на проспекте Мира. Telegram-каналы сообщали, что на машине с такими номерами, якобы, ездит Патриарх Кирилл.