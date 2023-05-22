Летний парк "Уралмаш" лидирует в голосовании на благоустройство в 2024 году

У жителей Екатеринбурга осталось полторы недели, чтобы выбрать парк для благоустройства на федеральные средства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в голосовании на благоустройство в 2024 году лидирует летний парк "Уралмаш" в Орджоникидзевском районе – за него проголосовало уже более 65 тысяч горожан. Всего в голосовании участвуют пять территорий Екатеринбурга, их выбрали по итогам ранее проведенного опроса среди жителей областной столицы.

В прошлом году парк "Уралмаш" также участвовал в голосовании и с минимальным отрывом проиграл проекту благоустройства второй очереди Преображенского парка в Академическом. В этом году у летнего парка "Уралмаш" есть все шансы на победу – для этого в первую очередь необходимо, чтобы участие в голосовании приняло достаточное количество горожан.

Проект благоустройства летнего парка разработала и передала городу компания "Атомстройкомплекс", которая реализует в этом районе проект по обновлению городской среды и возводит на месте ветхих и аварийных домов жилой квартал "Северное сияние". На территории парка планируется обновить дорожки, организовать зоны тихого отдыха для взрослых, детские и спортивные площадки, установить арт-объекты, сделать освещение, скамейки и урны. Также проект предусматривает дополнительные входные группы для транзитного прохода через парк от остановок общественного транспорта к жилым домам.

Голосование для жителей Екатеринбурга и области в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" стартовало 15 апреля 2023 года. Кроме парка "Уралмаш" в голосовании участвуют парк имени Чкалова, парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк имени Ф. Энгельса, сквер по улице Титова.

До 31 мая жители Екатеринбурга могут выбрать, какой объект из предложенных будет благоустроен в 2024 году в первую очередь, на портале Объекты для голосования. Свердловская область (gorodsreda.ru).