Актера Алексея Панина объявили в розыск

Актера Алексея Панина ("Солдаты", "Жмурки") объявили в розыск. Его карточка появилась в базе МВД, там сообщается, что россиянин разыскивается по уголовному делу. По данным СМИ, Панин уже довольно длительное время не живет в России, он переехал в Испанию в 2020 году.

В начале мая СКР возбудил в отношении Панина уголовное дело об оправдании терроризма, поводом для этого стал его пост о взрыве на Крымском мосту, который Панин написал в октябре прошлого года.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"). Актеру грозит до пяти лет лишения свободы.