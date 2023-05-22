Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, - адвокат

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам.

"Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела", - сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков.

Напомним, супружеская пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (311 млн рублей). Суд ранее оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет.