22 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Смартфоны оказывают вредное влияние на психику детей - исследование

Смартфон оказывает прямое влияние на психическое здоровье ребенка. Чем раньше он начинает "жить в смартфоне", тем выше вероятность появления у него разных отклонений. Такие результаты опубликованы в докладе Sapien Labs.
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Доклад называется "Возраст появления первого смартфона/планшета и показатели психического благополучия". В нем отмечается, что в мире наблюдается тенденция снижения психического благополучия каждого следующего поколения, которая началась в начале 2010-х. Именно тогда появились и стали массово использоваться смартфоны, которые дают круглосуточный доступ в интернет. Это изменило когнитивные и социальные привычки нового поколения.

В исследовании рассматривались молодые люди 18-24 лет, во время детства и подросткового возраста которых которых появились смартфоны. Психическое благополучие изучалось в зависимости от возраста, в котором они впервые получили свой собственный смартфон или планшет. Были проанализированы данные о 28 тыс. молодых людях по всему миру в рамках проекта Global Mind (ранее известного как Mental Health Million). Собирались данные о 47 показателях, охватывающих широкий спектр симптомов и умственных способностей. В итоге выводился коэффициент психического здоровья.

У женщин, которые получили первый смартфон в 18 лет, 46% имели проблемы с психикой, среди получивших в 6 лет - 74%. Среди мужчин различия намного меньше - 36% и 42% соответственно.

Совокупный показатель того, как мы воспринимаем себя и относимся к другим, адаптивность и жизнестойкость также резко улучшаются с возрастом приобретения смартфонов. Снижались суицидальные мысли, чувство агрессии, депрессия и т.п. Причем взаимосвязь между психическим благополучием и возрастом приобретения первого смартфона была значительной даже у тех, у кого не было проблем в детстве.

В исследовании приведены множество графиков, которые объединяет одна общая черта: все они отражают почти монотонную зависимость показателей психического здоровья от возраста получения первого смартфона.

Авторы признают, что полученные результаты не являются исчерпывающим доказательством причинно-следственной связи, но дают важную информацию.

"Виртуальный мир устраняет важные и незаменимые возможности социального взаимодействия и не является эквивалентной заменой... Результаты свидетельствуют о кумулятивном влиянии смартфонов, полученных в детстве, на психическое благополучие, которое отличается от типичных симптомов депрессии или тревоги. Вместе взятые, они также описывают постепенный сдвиг населения планеты в сторону снижения социальных возможностей и жизнестойкости, учащении суицидальных мыслей, чувства агрессии. Мы настоятельно призываем читателя задуматься о последствиях", - говорится в заключении.

Теги: смартфоны, гаджеты, дети, психика, здоровье


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