22 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Suddeutsche Zeitung: К подрыву "Северных потоков" могут быть причастны двое украинцев

К подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны двое украинцев, сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

Согласно расследованию газеты, следователи в ФРГ наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.

Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины. По данным издания, агентство арендовало яхту "Андромеда", на которой подозреваемые плыли к ниткам газопровода.

Ранее Федеральная прокуратура Германии подтвердила проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных потоков". По данным ведомства, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду.

Ранее The New York Times со ссылкой на американские разведданные сообщила, что диверсию совершила некая проукраинская группировка. Доказать ее связь с официальным Киевом нельзя.

Теги: северный поток, подрыв, украинцы


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