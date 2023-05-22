"Энергоатом" заявил об отключении Запорожской АЭС от внешнего питания

Украинский концерн "Энергоатом" сообщил, что Запорожская АЭС снова была отключена от внешнего питания – утром 22 мая отключилась высоковольтная линия передач "Днепровская" 750 кВт, от которой временно питалась для собственных нужд АЭС.

"После потери внешнего питания, необходимого для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток", - считают в "Энергоатоме".

"Росатом" и его структуры пока не комментировали ситуацию.