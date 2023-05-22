В Оренбургской области предотвращен теракт

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) "взяли" 25-летнего жителя Оренбургской области, готовившего по указанию спецслужб Украины теракты в военкомате и отделе службы.

По данным центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, предотвращен теракт в Новотроицке. Задержан гражданин России 1997 г.р., осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России, пишет ТАСС. Позже подозреваемый планировал перейти на сторону ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, добавили в ЦОС.

Из оборудованного им тайника на окраине Новотроицка изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в средствах связи обнаружили интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовно дело по статье "Подготовка к теракту".