Дыра в системе. В Госдуме рассказали, как сторонники ВСУ могут законно получить средства из бюджета РФ

Спустя почти 1,5 года спецоперации в системе обнаружилась лазейка, благодаря которой военнослужащие Украины вполне законно могут претендовать на средства из российского бюджета. Узнать о ней удалось благодаря жительнице Среднего Урала, обратившейся за помощью к депутату Госдумы от региона Максиму Иванову.

Сын свердловчанки погиб в зоне СВО. После трагедии мать узнала, что имеет право не только на положенные выплаты, но и зарплату сына. Однако выяснилось, что на зарплату солдата может претендовать и его отец, служащий в ВСУ, поскольку также является законным наследником.

"Таким образом, этот мужчина может через Польшу и Турцию прилететь в Россию. Закон не запрещает гражданам Украины приезжать в Россию. Дальше он может открыть счет в банке. Принести в отделение соцполитики ДНР документы и в итоге получить деньги за сына. А потом как ни в чем не бывало вернуться обратно в Киев, Львов или на линию боевого соприкосновения где-нибудь под Марьинкой. Бред? Бред! Но теоретически по закону это может быть реализовано", - отметил депутат в своих соцсетях.

Единственным препятствием, по словам Иванова, может стать введение запрета на выезд из Украины мужчин призывного возраста. Однако, как отмечает парламентарий, власти Украины могут этого не делать, чтобы провести некий эксперимент и понять, смогут ли их военные получить деньги из российского бюджета. Со стороны же России и матери погибшего можно попытаться решить вопрос через суд, доказав, что отец погибшего является недостойным наследником и не может получить деньги за сына, против которого сражался.