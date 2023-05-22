22 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

В Тюменской области ликвидировали четыре лесных и 16 ландшафтных пожаров за сутки 

В Тюменской области ликвидировали четыре лесных и 16 ландшафтных пожаров за сутки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По данным на утро 22 мая на территории региона действует девять лесных пожаров на площади 100,3 га, из них пять локализовано на площади 68,8 га. За истекшие сутки, 21 мая, зафиксировано шесть новых лесных пожаров, ликвидировано четыре лесных пожара на площади 223,5 га.

За прошедшие сутки действовал 21 природный пожар на общей площади 1184 га. В настоящий момент в Тюменской области действует пять ландшафтных пожаров на общей площади 1074 га, из них в стадии локализации три пожара на площади 904 га. За сутки ликвидировано 16 ландшафтных пожаров на площади 110 га.

Тушением пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 827 человек, используется 156 единиц техники, пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами, инженерная техника военного училища ТВВИКУ, пожарный поезд.

В Уватском районе усилят патрулирование около рек. Большая часть возгораний — человеческий фактор.

"На территории Уватского района действует четыре пожара: три лесных и один ландшафтный. К ликвидацию огня привлечена авиация. Организовано окарауливание. Ситуация на контроле. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

Непосредственной угрозы населенным пунктам на территории Тюменской области нет.

В Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.

Теги: пожар, лесной пожар, ландшафтный пожар, режим чс


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