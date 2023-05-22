ВС России сообщили об использовании специальных групп для борьбы с БПЛА ВСУ

Армия России использует мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского водохранилища.

Речь идет о зенитном расчете, вооруженном пулеметом ДШК, который установлен в кузове УАЗа, пишет РИА Новости. Для повышения эффективности борьбы с низколетящими ударными БПЛА группа не занимает стационарную позицию, а выезжает в заданный квадрат по факту обнаружения цели.

По словам бойцов подразделения ВС РФ, такая тактика позволяет сорвать атаку беспилотника, у такого зенитного орудия за счет мобильности практически отсутствуют мертвые зоны обстрела.