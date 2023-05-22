22 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле суд вернул пенсионерке отобранную родственницей квартиру

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд помогла вернуть пенсионерке квартиру, которую отобрала ее родственница.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, между 83-летней старушкой и ее дальней родственницей был заключен договор дарения квартиры. Женщина, ухаживая за пенсионеркой, воспользовалась ее доверительным отношением и получила жилье в собственность, введя ее в заблуждение относительно существа сделки.

Как установили в надзорном ведомстве, в момент заключения договора в силу своего возраста, наличия офтальмологического заболевания и юридической неграмотности старушка не осознавала последствий сделки. Также никаких намерений отчуждать свое имущество у нее не было.

Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о признании недействительным договора дарения жилого помещения. Судом исковые требования были удовлетворены. 83-летняя жительница Нижнего Тагила вернула право собственности на свою квартиру.

Теги: пенсионерка, квартира, суд, Нижний Тагил


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