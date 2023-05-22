В Перми задержан первый заместитель главы Индустриального района города

В Перми сегодня задержан первый заместитель главы Индустриального района города Дмитрий Безденежных, курирующий вопросы ЖКХ, внешнего благоустройства, градостроительства, землепользования, потребительского рынка

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники, силовики вскрыли дверь в кабинет чиновника. Также в районном бюджетном учреждении прошли обыски.

Издание сообщает, что обыски якобы связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог. Также сообщается, что силовики будто бы действовали в рамках возбужденного уголовного дела.

В администрации Перми Накануне.RU подтвердили проведение оперативных мероприятий, однако подробностей не сообщили.