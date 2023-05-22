СМИ: В Москве в ДТП попал Aurus, на котором, предположительно, ездит Патриарх Кирилл

Автомобиль представительского класса Aurus попал в ДТП в центре Москвы. Ряд Telegram-каналов сообщает, что эта машина закреплена за Патриархом Кириллом, но официального подтверждения этой информации нет, как и нет данных о том, находился ли кто-то в машине в момент аварии (кроме водителя).

ЧП произошло на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, когда из переулка на проспект повернул автомобиль Volvo. В него и врезался Aurus. О виновных в аварии пока не сообщается. Департамент транспорта Москвы пока также не комментировал происшествие.