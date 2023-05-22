Депутат Госдумы предлагает считать трансгендерство тоталитарной сектой

Деятельность структур по "смене пола" очень близка к деятельности деструктивных тоталитарных сект, которая в России запрещена. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

Он отмечает следующие общие черты: вовлечение через информационное пространство и обхаживание, необходимость платы за "переход", догматизация сознания через навязывание новой нормы, подавление рационального сознания, вовлечение в сообщество, изоляция от внешнего мира. Человека отрывают от семьи и делают из нее врага. А его новой "семьей" делают таких же трансгендеров, которые безошибочно могут определить "своих" по символике, лексике и моде.

"Абсолютно согласен с родителями пострадавших детей, которые все пишут о своей трагедии как о вовлечении их ребенка в секту", - написал депутат, который предлагает приравнять эту деятельность к сектантской.

Недавно он привел статистику, что количество "изменений пола" в России за 5 лет выросло в 7 раз.